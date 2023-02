Le ragazze della SOI agli Italiani Indoor

Le ragazze della staffetta 4x400 della SOI Inveruno hanno ottenuto l’ottavo posto nazionale ai campionati assoluti indoor di atletica di Ancona, gareggiando pochi minuti dopo il campione olimpico Marcel Jacobs.

Le ragazze della staffetta 4x400 della SOI Inveruno hanno ottenuto l’ottavo posto nazionale ai campionati assoluti indoor di atletica di Ancona, gareggiando pochi minuti dopo il campione olimpico Marcel Jacobs. Una bellissima esperienza per le quattro frecce rosa Alessia Gorla (2005), Margherita Cucchetti (2007), Camilla Ballocchi (2003) e Arianna Oldani (2006) che si sono potute confrontare con campioni olimpici e recordman a livello nazionale, entrando nella top ten italiana. Un risultato ancor più importante se si pensa che la staffetta inverunese era la più giovane in pista ad Ancona, l’unica che rappresentasse una realtà con meno di 10 mila abitanti e che le ragazze, malgrado l’emozione, siano riuscite a battere il proprio record personale abbassandolo di più di 12 secondi, con il tempo di 4’21”74. “Questo è un ulteriore successo per la SOI Inveruno – commentano dal direttivo - Per la prima volta presente con i propri atleti alle finali nazionali indoor, che premia il lavoro impostato in questi anni sia a livello di risultati nell’atletica, sia negli sport di squadra (pallavolo e basket). Il boom di iscrizioni dell’ultimo anno sono il frutto di questa programmazione e di questi successi”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!