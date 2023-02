Benessere e creatività a Turbigo. Con Fondazione per Leggere la Biblioteca Civica proporrà, infatti, due 'Corsi nel cassetto' in presenza.

Benessere e creatività a Turbigo. Con Fondazione per Leggere la Biblioteca Civica proporrà, infatti, due 'Corsi nel cassetto' in presenza: a partire dal 7 marzo Daniela Mazzeo, architetto e libraia di Inveruno, facente parte dell'Associazione Culturale Controvento darà l’avvio al corso l’ARTE DELL'ORIGAMI. Questa forma artistica che viene dall’Oriente è una pratica sempre più diffusa, i partecipanti potranno scoprirne tutti i segreti iniziando dalle piegature più semplici. Per chi ha voglia di camminare all’aria aperta, nella natura e di imparare una nuova disciplina sportiva dal 16 aprile arriva il corso di Nordic Walking con l’istruttore Cristiano Nericcio, geologo, guida naturalistica del Parco Ticino, guida ambientale AIGAE. La camminata nordica è adatta a tutti, è socializzante, divertente, rilassante e poco costoso e lo si può praticare ovunque ed in ogni stagione. Trovi le informazioni e le iscrizioni dei 'Corsi nel cassetto' di Fondazione per Leggere al link: https://www.corsinelcassetto.net oppure rivolgendosi alla Biblioteca di Turbigo 0331891175 biblioteca [dot] civica [at] comune [dot] turbigo [dot] mi [dot] it.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!