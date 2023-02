L'italiano per stranieri

La neonata Associazione Interculturale Force de Fem di Turbigo e i laboratori per donne straniere che desiderano imparare meglio la lingua italiana.

Fin dal 2022 la neonata Associazione Interculturale Force de Fem di Turbigo, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e alla Biblioteca Civica e il Centro Ricreativo De Cristoforis-Gray, ha promosso una serie di laboratori per donne straniere che desiderano imparare meglio la lingua italiana, conoscere i servizi del territorio, comunicare con il mondo dell’istruzione, apprendere nozioni di educazione civica, conoscere le tradizioni del nostro paese. “Crediamo che la formazione e i programmi di alfabetizzazione siano strumenti importanti per migliorare il benessere individuale e dell’intera collettività. Sono momenti preziosi di socializzazione e relazione” così esordisce Manila Leoni, Assessore alla Cultura e Vicesindaco del Comune di Turbigo. Partendo dall’iniziativa promossa dall’Associazione Interculturale Force de Fem che ha riscosso fin da subito molto interesse e che continuerà nel corso nel 2023, l’Amministrazione Comunale ha sottoscritto con il Centro Provinciale Istruzioni Adulti di Milano – Legnano un protocollo d’intesa per organizzare dei corsi di formazione permanente a favore di adulti, anche grazie alla collaborazione dell’Istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani” che ha messo a disposizione alcune aule. Dopo diversi incontri di accoglienza, le persone interessate a tali iniziative sono diventate tante, da dover proporre ben due corsi di lingua italiana di livello A1, finalizzati al raggiungimento del livello di certificazione A2 QCER. Un percorso davvero importante quello organizzato a Turbigo in quanto attualmente risulta l’unico corso certificato dell’intero castanese.

