"Gratta e vinci abbandonati per strada"

Rifiuti abbandonati in ogni luogo senza alcun senso civico ne ha visti tanti. Sia quando era sindaco sia ora che siede sui banchi dell'opposizione.

Rifiuti abbandonati in ogni luogo senza alcun senso civico ne ha visti tanti. Sia quando era sindaco sia ora che siede sui banchi dell'opposizione. Percorrendo l'altro giorno viale Kennedy, all'altezza del semaforo, però, Massimo Cozzi si è imbattuto in rifiuti "speciali". Si tratta di una serie di gratta e vinci con cui uno o più nervianesi avranno cercato l'occasione della vita per tentare la fortuna. Il fatto che siano stati poi lasciati in ordine sparso e con evidente concessione al degrado testimonia di uno o più tentativi falliti e di relative imprecazioni contro la iella per non essere stati i fortunati vincitori. Ma, naturalmente, ha valutato Cozzi, questo non può reggere come alibi per la visita mancata. "Questa mi mancava" ha sottolineato tra il serio e il faceto l'ex sindaco nervianese che ha pensato di "Segnalare il tutto al comando di Polizia locale". Un fatto è certo: chi li ha abbandonati ha probabilmente perso due volte, nel non vincere ghelli, ma anche nel lasciare i rifiuti dove proprio non è lecito.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!