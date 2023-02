E' stata posizionata all'interno del centro sportivo e si candida a essere per il paese un valore aggiunto in termini di smaltimento dei rifiuti. Cornaredo ha la sua "macchina mangiaplastica".

E' stata posizionata all'interno del centro sportivo e si candida a essere per il paese un valore aggiunto in termini di smaltimento dei rifiuti. Cornaredo ha la sua "macchina mangiaplastica". La sua collocazione è avvenuta in un punto che costituisce già un'isola ecologica essendovi già presenti la Casa dell'acqua, le colonnine per la ricarica delle auto e delle bici elettriche. Il sindaco Yuri Santagostino, nell'esprimere la sua soddisfazione per il nuovo traguardo raggiunto, ha per questo parlato di "Piazzola della sostenibilità" aggiungendo l'auspicio che "Possa essere sempre più utilizzata dai nostri concittadini". Per potersi servire della "macchina mangiaplastica", spiega Santagostino, occorrerà scaricare l'App. Poi, prosegue, "Sarà possibile conferire bottiglie in Pet che verranno poi avviate a un centro di riciclo". Ogni riciclo effettuato consentirà di avere un punto e, quando ne saranno stati accumulati un certo numero, sarà possibile "usarli per ottenere degli sconti presso attività locali e non solo". Beneficio economico ed ecologico, quindi, con la nuova iniziativa pensata dal comune, paiono andare a braccetto.

