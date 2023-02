A scuola contro il bullismo

Il Centro studi territoriali in collaborazione con la Rete di scuole legate ad Azienda sociale sta attuando in progetto ‘Come prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo nella scuola’. Due gli eventi in programma: martedì 7 febbraio si svolgerà un incontro con alcuni alunni delle scuole secondarie di primo grado presso l’auditorium di Turbigo, mentre sabato 11 febbraio il convegno 'Bulli e cyberbulli: conoscerli per fermarli'.

Il Centro studi territoriali in collaborazione con la Rete di scuole legate ad Azienda sociale (Istituto Onnicomprensivo di Arconate, Istituti Comprensivi di Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Turbigo - scuola capofila) sta attuando in progetto ‘Come prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo nella scuola’. Tale progetto si compone di due eventi chiave: martedì 7 febbraio – Giornata Mondiale contro il bullismo, si svolgerà un incontro con alcuni alunni delle scuole secondarie di primo grado, in rappresentanza di ogni istituto della Rete, presso l’auditorium di Turbigo. Dopo la visione del cortometraggio sociale sul bullismo Non è uno scherzo e un breve dibattito in sala, gli alunni presenteranno gli elaborati prodotti su questa tematica: foto, disegni, slogan, brevi video. Una giuria composta da una selezione di alunni e da alcuni adulti voterà gli elaborati o più significativi per ogni categoria. Verrà poi consegnato un attestato alle scuole e un simbolico premio agli alunni vincitori. Il video e la foto più votati diventeranno per un anno simbolo della rete contro il bullismo e verranno pubblicizzati attraverso i canali dei singoli istituti. Inoltre, il Centro studi territoriali APS Athene noctua, in collaborazione con l'Istituto comprensivo don Lorenzo Milani di Turbigo e con il contributo di Azienda sociale, organizza l'11 febbraio 2023 - dalle 9:30 alle 13:00 - presso l' Auditorium di Turbigo, il convegno ‘Bulli e cyberbulli: conoscerli per fermarli’. Come spiegano gli organizzatori: “...il fenomeno sta assumendo anno dopo anno dimensioni sempre più rilevanti, come si apprende ormai quotidianamente anche dai mezzi di informazione.

Il convegno intende fornire una visione e un inquadramento di questo fenomeno sociale. L’obiettivo è quello di informare, preparare e intraprendere le azioni necessarie per prevenire e combattere un fenomeno che appare sempre più preoccupante e a manifestazione precoce. Ai docenti e agli educatori che prenderanno parte al convegno e si registreranno all'ingresso, l'Istituto comprensivo di Turbigo rilascerà attestato di partecipazione.”

