Ci si prepara al Carnevale

L'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono inizia la preparazione al grande carnevale 2023 con laboratori e attività.

A fine febbraio sarà tempo di sfilate, carri e corriandoli... l'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono inizia la preparazione al grande carnevale 2023 con laboratori e attività. Da oggi pomeriggio, domenica 5 febbraio, ogni domenica dalle 15 alle 16.30 ci saranno laboratori per preparare maschere e carri secondo il tema dela FOM 'Big Face'. Ci sarà spazio per divertirsi e stare insieme... e farsi trovare pronti per i giorni di festa: venerdì 24 febbraio con bambini delle elementari e medie; sabato 25 febbraio con la sfilata per il paese e la cena per famiglie.

