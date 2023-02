Magenta: targa all'imprenditore Enrico Stoppa

Il Sindaco Luca Del Gobbo ha consegnato oggi all'imprenditore Enrico Stoppa una targa di ringraziamento per l'importante donazione fatta qualche anno fa all'Ospedale G. Fornaroli e per aver contribuito alla realizzazione della sede della Croce Bianca di Magenta.

Il Sindaco Luca Del Gobbo ha consegnato oggi all'imprenditore Enrico Stoppa, in occasione della visita in Città del Presidente di Regione Lombardia, una targa di ringraziamento per l'importante donazione fatta qualche anno fa all'Ospedale G. Fornaroli e per aver contribuito alla realizzazione della sede della Croce Bianca di Magenta. "Un concittadino, un benefattore, un imprenditore che ha guardato al nostro Ospedale come a una realtà forte, capace ogni giorno di dare risposte ai cittadini", questo il commento del Sindaco Del Gobbo.

