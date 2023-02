Patrimonio brughiera

Lui quell'area la conosce molto bene. Lui è Walter Girardi, tra i fondatori di 'Viva Via Gaggio", realtà da sempre in campo per la salvaguardia e la tutela della brughiera.

Lui quell'area la conosce molto bene. Lui, lì non solo ci abita, ma è da anni che è in prima linea per difenderla e farla conoscere in tutte le sue particolarità e bellezze. Lui è Walter Girardi, tra i fondatori di 'Viva Via Gaggio", realtà da sempre in campo appunto per la salvaguardia e la tutela della brughiera attorno all'aeroporto di Malpensa. "Siamo di fronte ad un vero e proprio patrimonio che, non solo è di tutti, bensì merita ancora di essere studiato nelle sue specicifità - spiega - Qui, infatti, ci sono licheni che hanno delle proprietà e degli oli essenziali che si possono utilizzare in farmacologia, così come abbiamo una serie di specie animali e vegetali tutelate dall'Unione Europea che hanno bisogno di questi ambienti per poter crescere e svilupparsi. Siamo, insomma, di fronte ad una perla rara e quindi è fondamentale usare la saggezza e il buon senso per fare le scelte più giuste possibili. Senza dimenticare, poi, che nel 2011 il Parco del Ticino aveva chiesto che la zona diventasse un sito di interesse comunitario". La domanda che ci si dovrebbe porre, come ribadisce lo stesso Girardi, alla fine è: "E' così necessario sacrificare la zona?". "Noi diciamo di no - afferma - E sia chiaro, nessuno sta chiedendo al gestore aeroportuale di non realizzare i capannoni; ciò che, invece, vorremmo sia preso in considerazione è che tali strutture siano pensate da un'altra parte, ossia all'interno di Malpensa, dove gli spazi ci sono".

"LA BRUGHIERA, PATRIMONIO DA TUTELARE"



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!