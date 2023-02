Liuc: open day lauree triennali

Provengono da tutta Italia i 150 studenti intervenuti all’Open Day della LIUC per le Lauree Triennali.

Provengono da tutta Italia i 150 studenti intervenuti all’Open Day della LIUC per le Lauree Triennali. Da Bari a Vicenza, da Trapani a Pordenone, da Sassari a Macerata, Alessandria, Brescia, Genova, numerose le regioni rappresentate dai giovani arrivati alla LIUC per conoscere nel dettaglio l’offerta formativa dei corsi di studio di Economia aziendale e Ingegneria gestionale. A loro e ad altri 120 studenti collegati in diretta streaming, i docenti hanno spiegato piani di studio e sbocchi professionali, mentre i referenti dei diversi Servizi hanno approfondito le opportunità offerte dalla LIUC. Tra le tante, “La scelta che ti premia!” consente uno sconto di 2.500 euro sulla retta ai primi 50 studenti iscritti (con voto di Maturità tra i 95 e i 100/100 e i requisiti Isee richiesti). Stessa riduzione per i primi 15 fuori sede che faranno domanda per alloggiare nella residenza del Campus. Già aperte le pre-immatricolazioni all’Anno Accademico 2023 – 2024. Ad Economia aziendale, l’ammissione è diretta per gli studenti con voto di Maturità uguale o superiore a 85/100, mentre le domande di immatricolazione con valutazione inferiore a 85/100 si perfezionano con il superamento del test di ammissione. Il prossimo test di ammissione è in programma mercoledì 15 febbraio 2023 alle ore 14.30, in distance. Per immatricolarsi al corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale è, invece, obbligatorio per tutti gli studenti sostenere il test TOLC-I erogato dal CISIA che può essere svolto presso una delle sedi universitarie accreditate. Per informazioni: orientamento [at] liuc [dot] it, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 (telefono 0331/572300; https://www.liuc.it/entra-in-liuc/).

