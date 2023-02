Sacchi con il tag: primi distributori automatici

Uno è ubicato nel cortile di Palazzo Malinverni, l’altro è posizionato in via Pisa, poco distante dalla scuola Collodi: sono due dei cinque distributori automatici di cui sarà dotato il territorio di Legnano per consentire ai cittadini di rifornirsi in modo autonomo dei sacchi grigi e dei sacchi azzurri, divenuti obbligatori con l’introduzione della Tariffa Puntuale.

Uno è ubicato nel cortile di Palazzo Malinverni, l’altro è posizionato in via Pisa, poco distante dalla scuola Collodi: sono due dei cinque distributori automatici di cui sarà dotato il territorio di Legnano per consentire ai cittadini di rifornirsi in modo autonomo dei sacchi grigi e dei sacchi azzurri, divenuti obbligatori con l’introduzione della Tariffa Puntuale. Al momento i due distributori presenti sono abilitati per erogare solo i sacchi grigi e vi possono accedere solo i cittadini residenti nell’Oltrestazione 2 e nell’Oltresempione 5, ossia le prime due zone in cui è decollato il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti indifferenziati. Chi avesse necessità di ritirare i sacchi azzurri per il conferimento di pannolini e pannoloni, deve rivolgersi necessariamente allo sportello di AEMME Linea Ambiente, aperto tutti i martedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 in via per Busto Arsizio 55. Ai distributori si può accedere una volta ogni 3 mesi per ottenere 1 rotolo da 10 sacchi grigi (per le utenze domestiche) e 2 rotoli da 20 sacchi grigi per le utenze non domestiche). Per poter ritirare i sacchi occorre essere in possesso della tessera sanitaria dell’intestatario Tari, se si è un privato cittadino (utenza domestica) e dell’apposito badge, se si tratta di un’utenza non domestica (aziende, negozi, uffici, bar, ristoranti, ecc...). Prosegue, intanto, la distribuzione porta a porta dei nuovi sacchi con il Tag nella zona Oltrestazione 1, dove da lunedì 6 entreranno ufficialmente in uso i sacchi grigi per i rifiuti indifferenziati e i sacchi azzurri per il conferimento di pannolini/pannoloni. Chi non li ha ancora ricevuti può recarsi al punto fisso di distribuzione (in via delle Rose- nei locali che accolgono il C.A.G.- Centro di Aggregazione Giovanile), oggi, 1° febbraio, dalle 16:00 alle 20:00, oppure sabato 11 febbraio, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00. Per ritirare i sacchi grigi occorre essere in possesso della tessera sanitaria dell’intestatario Tari. Per ritirare, invece, quelli azzurri, occorre la ricevuta rilasciata dalla ditta che consegna a domicilio i pannoloni per conto di Ats, o una certificazione medica che attesti che la persona fa uso di tali presidi.

