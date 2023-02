Contrasto truffe e frodi informatiche

Vanzaghello si appresta a raccoglierne un gruppo della Confraternita del Santissimo Sacramento. Per chi sia interessato a sapere quale sia la filosofia ispiratrice e le attività che svolge il sodalizio ha organizzato un incontro informativo in programma domenica 5 febbraio alle 17.45 nel salone situato al primo piano dell'oratorio femminile.

Una settimana di sport, inteso come gioco ma anche come valori, per coinvolgere genitori e ragazzi del Decanato di Castano Primo nel grande progetto diocesano ‘Orasport on fire tour’