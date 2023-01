Via Fratelli di Dio: "Come si vuole intervenire?"

Il problema è stato segnalato da diversi cittadini. E Sergio Garavaglia, esponente di Fratelli d'Italia e Forza Italia nel consiglio comunale di Nerviano, ha voluto portarlo all'attenzione dell'assise. Oggetto dell'attenzione è la situazione veicolare di via Fratelli di Dio.

Il problema è stato segnalato da diversi cittadini. E Sergio Garavaglia, esponente di Fratelli d'Italia e Forza Italia nel consiglio comunale di Nerviano, ha voluto portarlo all'attenzione dell'assise. Oggetto dell'attenzione è la situazione veicolare di via Fratelli di Dio. "Diversi cittadini - ha spiegato - chiedono l'istituzione di un senso unico sulla via lamentando la pericolosità dell'assetto attuale, il problema è stato segnalato più volte alla Polizia Locale, come pensa di intervenire l'Amministrazione comunale a riguardo?". Dal canto suo, il primo cittadino Daniela Colombo non ha detto né sì né no dichiarandosi possibilista ma riservandosi di approfondire la situazione. "Al momento - spiega - da precedenti sopralluoghi fatti non emerge la necessità di istituire un senso unico su quella via, vi è certo un problema di circolazione disordinata causato dal parcheggio su entrambi i lati della via". Insomma, basterebbe dare una spallata ai parcheggi selvaggi e il problema si ridimensionerebbe non poco. "In ogni modo - ha concluso il primo cittadino nervianese - con il comandante ci impegneremo a compiere un ulteriore sopralluogo per vedere cosa fare nell'immediato, e comunque sarà un discorso che definiremo compiutamente con il prossimo piano di mobilità".

