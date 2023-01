Una prelibatezza di stagione nelle sale nobili della Canonica. Successo per la ‘Cinghialata’ bernatese, organizzata per raccogliere fondi per le attività oratoriane.

Una domenica che ha il sapore delle cose belle, della normalità e dello stare insieme. E’ la domenica della tradizionale ‘Cinghialata’ bernatese, organizzata per raccogliere fondi per le attività oratoriane. Un appuntamento fisso per bernatesi e non che si ritrovano per degustare una prelibatezza di stagione: polenta e cinghiale. Evento organizzato da un ormai assodato gruppo di volontari che ogni anno dedica tempo ed energie per offrire un pranzo d’eccellenza, ma sempre con lo sguardo e il cuore al bene del proprio oratorio. Allestito domenica 22 gennaio nelle sale nobili della Canonica di Bernate Ticino, complice anche una bella giornata di sole invernale, è da considerarsi un vero e proprio successo. Dopo due anni di stop, sono state oltre 260 le porzioni servite tra chi ha scelto l’asporto e i quasi 180 posti a sedere. “Una giornata splendida – ci raccontano gli organizzatori – come se in tempi lontani non ci fosse mai stato. Siamo felici, inoltre, dei nuovi giovani che si sono uniti al gruppo. Questo è il primo appuntamento di una lunga serie... adesso che abbiamo ricominicato non abbiamo più intenzione di smettere”.

