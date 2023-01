Il falò con gli alpini

La comunità arconatese si è riunita in processione, nella serata di martedì 17 gennaio, dalla chiesa sino alla Cappella di S.Antonio verso il canale Villoresi, grazie all'impegno del gruppo alpini.

(VIDEO) Sulle note del corpo bandistico S.Cecilia, la comunità arconatese si è riunita in processione, nella serata di martedì 17 gennaio, dalla chiesa sino alla Cappella di S.Antonio verso il canale Villoresi. Qui, don Andrea Cartabia, al posto del parroco don Alessandro Lucini (in questi giorni agli esercizi spirituale, ndr) ha tenuto un breve momento di riflessione e preghiera, per poi benedire tutti gli animali presenti e invocare la benedizione del Santo per il nuovo anno. Grazie al lavoro degli alpini, poi, il tradizionale falò è stato acceso a riscaldare la serata, insieme a del buon vin brulè e salamini alla griglia. Ampia la partecipazione degli arconatesi e dei bambini.

