Al Liceo una studentessa del MIT

Per tre settimane il Liceo di Arconate avrà il piacere di poter ospitare una giovane studentessa del prestigioso “Massachusetts Institute of Technology” (MIT). Joyce Tang, originaria di Hong Kong, è iscritta all’ateneo americano e sta frequentando un corso di studi focalizzato su materie scientifiche come matematica , fisica e geometria. Proprio di queste, infatti, sarà protagonista la giovane studentessa, che prenderà parte attivamente alle lezioni, affiancando il professore con lezioni e approfondimenti. Il progetto, avviato su iniziativa del Liceo Pacioli di Cremona e con la collaborazione della professoressa Petruzio, ha permesso alle classi quarte e quinte, oltre che della prima STEAM di frequentare lezioni in lingua e presentazioni di carattere culturale (ad esempio Joyce ha raccontato delle condizioni sociopolitiche della sua terra nativa, Hong Kong). Gli studenti del liceo, ci racconta la professoressa Vismara, hanno accolto con grande entusiasmo quest’occasione; un’opportunità di crescita ed apprendimento internazionale.

