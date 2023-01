Gli alunni delle scuole dell’Altomilanese si misurano sul percorso del Cross Country più bello del mondo. Sabato 14 gennaio a San Vittore Olona oltre mille ragazzi delle medie inferiori e superiori sono attesi alla 27^ edizione della Cinque Mulini Studentesca.

Gli alunni delle scuole dell’Altomilanese si misurano sul percorso del Cross Country più bello del mondo. Sabato 14 gennaio a San Vittore Olona oltre mille ragazzi delle medie inferiori e superiori sono attesi alla 27^ edizione della Cinque Mulini Studentesca, manifestazione promossa dall’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 ASD con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, per promuovere l’attività sportiva e le buone pratiche del fair play in svariati contesti, anche attraverso gli incontri tra ragazzi e atleti organizzati nei vari anni nelle scuole. Confermati nella stessa giornata anche il “Trofeo Amici dello Sport” e l’ormai consolidata “Gara dei professori”. Dalle 9, nella suggestiva area del “vallo”, in via Valloggia a San Vittore Olona, i giovani si daranno “battaglia” in quello che è diventato un appuntamento sportivo dalla grande tradizione, capace di unire ragazze e ragazzi, sport, grandi campioni di oggi e di ieri della corsa campestre e che, ancora una volta è caratterizzato dall’hashtag #corrirespirasogna.

Come sempre, è grande il coinvolgimento e l’entusiasmo di tutti i partecipanti, poiché le competizioni si svolgeranno sugli stessi tracciati dove, il giorno successivo, correranno i grandi campioni che prenderanno parte alle gare internazionali della 91esima Cinque Mulini. Dopo gli anni incerti della pandemia, il 2023 è l’anno del ritorno alla grande partecipazione: 15 gli istituti scolastici delle secondarie di primo e di secondo grado che hanno confermato la partecipazione e che porteranno più di mille ragazzi e ragazze a sfidarsi in diverse gare. Non mancheranno, come gli anni scorsi, anche gli amici del “Trofeo amici dello Sport”, sulla distanza dei 200 metri, dedicato alle persone con disabilità nonché la combattutissima e tifatissima “Gara dei professori”. Parteciperanno alla Cinque Mulini Studentesca le scuole superiori: l’ISIS Bernocchi di Legnano, l’istituto superiore Carlo Dell’Acqua di Legnano, il liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio, l’ITET Maggiolini di Parabiago, il liceo Galilei di Legnano, il liceo Tirinnanzi di Legnano e l’istituto di istruzione superiore Gregorio Mendel di Villa Cortese. Per le scuole secondarie di primo grado, si sfideranno: l’istituto Barbara Melzi di Legnano, la scuola secondaria San Massimiliano Kolbe di Legnano, l’ICS Carducci di San Vittore Olona, l’ICS Strobino di Cerro Maggiore, l’ICS Bonvesin De La Riva di Legnano, la scuola secondaria di primo grado IC Nerviano, l’IS via dei Salici di Legnano e l’IC di Inverigo.

