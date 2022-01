Le scuole fanno da apripista ai campioni. La due giorni di San Vittore Olona dedicata al cross si apre sabato 29 gennaio con gli studenti delle Medie e Superiori con la 26^edizione della 'Cinque Mulini Studentesca'.

Le scuole fanno da apripista ai campioni. La due giorni di San Vittore Olona dedicata al cross si apre sabato 29 gennaio con gli studenti delle Medie e Superiori con la 26^edizione della 'Cinque Mulini Studentesca', per poi ospitare domenica 30 gennaio l’edizione numero 90 della prestigiosa Cinque Mulini Cross Country.

Promossa dall’Unione Sportiva San Vittore Olona insieme con la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, main sponsor dell’evento, la Cinque Mulini Studentesca è dedicata ai giovani, alla loro educazione e alla necessità di promuovere, per loro, l’attività sportiva e le buone pratiche del fair play. Sono al momento 12 le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado del territorio che hanno aderito all’iniziativa e che vedrà, nella suggestiva area del “vallo”, in via Valloggia a San Vittore Olona, quasi 800 ragazzi. Per le superiori hanno annunciate la loro partecipazione: l’ISIS Bernocchi di Legnano, l’Istituto superiore Carlo Dell’Acqua di Legnano, il liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio, il liceo scientifico Tirinnanzi di Legnano e l’Istituto di istruzione superiore Gregorio Mendel di Villa Cortese. Per le secondarie di primo grado: l’istituto Barbara Melzi di Legnano, la scuola secondaria San Massimiliano Kolbe di Legnano, l’ICS Carducci di San Vittore Olona, l’ICS Bonvesin De la Riva di Legnano, la scuola secondaria Dante Alighieri di Cerro Maggiore, la scuola secondaria di Nerviano e l’istituto comprensivo Manzoni di Rescaldina.

Commenta il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi: "Lo sport è un momento fondamentale per la crescita dei giovani. Ed è importante che ci siano manifestazioni come la Cinque Mulini Studentesca che, muovendosi nel solco del “cross più bello del mondo” quale è la Cinque Mulini, promuovono l’attività sportiva quale elemento educativo e formativo, oltre che agonistico. Il ruolo del Credito Cooperativo è anche questo: sostenere le eccellenze di un territorio, quelle che hanno un valore aggiunto e danno valore alla nostra comunità".

Il programma della giornata, che si svolge nella suggestive cornice del “Vallo” in via Valloggia a San Vittore Olona, si apre alle 8.30 con il via alla gara per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado. Alle 10.45 la partenza degli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Nel mezzo la prova riservata agli insegnanti con la “Gara dei Professori” dove saranno i ragazzi a fare il tifo per i loro prof. Al termine di ogni prova si svolgeranno le premiazioni. Per seguire la manifestazione, gli organizzatori hanno rilanciato l’hashtag #respiracorrisogna, per rimarcare l’importanza della promozione dello sport e delle buone pratiche del fair play nei più svariati contesti. Perché chi pratica, e soprattutto chi educa allo sport, ha una precisa responsabilità nei confronti dei giovani. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.cinquemulini.org.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro