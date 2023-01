Quasi completato il tetto

Il restauro del tetto della chiesa parrocchiale di Vanzaghello, la cui spesa è stata stimata in 285 mila euro, è vicino al completamento.

Tanto atteso, finalmente in dirittura d'arrivo. Il parroco di Vanzaghello don Armando Bosani annuncia dalle colonne del bollettino 'Il Mantice' che il restauro del tetto della chiesa parrocchiale, la cui spesa è stata stimata in 285 mila euro, è vicino al completamento. "Entro il mese di gennaio - scrive - è previsto il termine dei lavori, a oggi manca da terminare la copertura della cappella di san Giovanni Bosco, di santa Rita e dell'altare di san Giuseppe, tutta la parte dell'abside , cupola, navata centrale e cappella del Crocifisso e sant'Antonio sono terminate". I lavori, specifica ancora il parroco della chiesa di sant'Ambrogio, hanno dovuto fare i conti con "qualche imprevisto che ha allungato un po' i tempi di realizzazione ma ora ci siamo quasi". Ma l'attività di ristrutturazione della parrocchia non si ferma qui. "E' nostro forte desiderio - prosegue don Armando - poter continuare e procedere con il restauro di tutte le facciate e pareti esterne, in questo mese di dicembre si è lavorato incessantemente per poter predisporre tutta la documentazione necessaria e verranno inviati in Curia e in Sovrintendenza il cartaceo di tutti i progetti per poter quindi procedere con le facciate". E, simultaneamente, invita anche i parrocchiani a dare il loro generoso contributo per una chiesa che è di tutti.

