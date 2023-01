Biglietti più cari

Da oggi muoversi a Milano e nell’hinterland con i mezzi pubblici sarà più costoso. Entrano infatti in vigore i rincari delle tariffe.

Da oggi muoversi a Milano e nell’hinterland con i mezzi pubblici sarà più costoso. Entrano infatti in vigore i rincari delle tariffe innescati dalla necessità di adeguarsi ai parametri Istat dopo due anni nei quali, a causa della congiuntura pandemica, non vi è stato alcun adeguamento. Rincari resi inevitabilmente più amari dalla riduzione delle corse che scatterà a partire dal 30 gennaio, anche se si tratterà di una riduzione contenuta al 3% del volume di servizio garantito oggi e inciderà soprattutto sui tempi di attesa che occorrerà osservare alle fermate delle linee di superficie negli orari di morbida.

Ecco tutti le nuove tariffe.

BIGLIETTO ORDINARIO - Il biglietto ordinario Atm Mi1 - Mi3, valido per viaggiare a Milano e in tutti i comuni compresi nella zona tariffaria Mi3, passerà da 2 a 2,20 euro. Per un biglietto singolo valido per attraversare tutte le 9 zone nelle quali è divisa l’area metropolitana milanese serviranno 4,80 euro,

BIGLIETTO GIORNALIERO - Il biglietto giornaliero da 7 a 7,60 euro. Per attraversare tutte le 9 zone 16,50.

BIGLIETTO TRE GIORNI - Il biglietto valido per tre giorni da 12 a 13 euro. Per attraversare tutte le 9 zone 28,50.

CARNET 10 CORSE - Il carnet dieci corse da 18 euro a 19,50 euro. Per attraversare tutte le 9 zone 43 euro.

ABBONAMENTI MENSILI E ANNUALI - Non subiranno alcuna variazione, invece, i prezzi degli abbonamenti urbani mensile e annuale. Rimarrà quindi a 39 euro quello ordinario mensile e a 330 euro quello ordinario annuale. Ma attenzione, per alcuni residenti dell’area metropolitana, da domani aumenterà anche questa tariffa. Il riferimento è a quanti hanno necessità di acquistare un abbonamento mensile che consenta di raggiungere Milano partendo dai Comuni della fascia 8 e 9, quindi: Bernate Ticino, Cuggiono, Buscate, Dairago per la 8 e Magnago, Vanzaghello, Castano Primo, Turbigo, Robecchetto con Induno e Nosate per la fascia tariffaria 9. Per primo caso per un abbonamento mensile ordinario serviranno 88 euro, nel secondo 89. Per un mensile under 26, il prezzo è, rispettivamente, di 66 e 67 euro. Infine per il mensile riservato agli over 65 occorreranno 66 euro nella fascia tariffaria 8 e 67 nella 9.

