Magnago WhatsApp è il nuovo servizio gratuito del Comune di Magnago attraverso il canale WhatsApp, istituito con lo scopo di trasmettere informazioni istituzionali.

Magnago WhatsApp è il nuovo servizio gratuito del Comune di Magnago attraverso il canale WhatsApp, istituito con lo scopo di trasmettere ai cittadini a mezzo smartphone, informazioni istituzionali, di pubblica utilità e interesse generale del Comune. A tutela della privacy i messaggi sono inviati in modalità broadcast: nessun utente può visualizzare gli altri contatti iscritti al servizio. Per iscriversi è necessario scaricare sul proprio smartphone l’applicazione WhatsApp e salvare – condizione necessaria – in rubrica il numero 3386662452 come ‘’Magnago WhatsApp’’ e inviare un messaggio con scritto “ISCRIVIMI – Acconsento al trattamento dati”. L’utente autorizza il Comune a trasmettere al proprio numero di telefono messaggi, immagini e documenti inerenti a eventi, comunicazioni di pubblica utilità, ecc.. Per cancellarsi dal servizio è necessario inviare un messaggio con scritto "Disattiva MagnagoWhatsApp".

