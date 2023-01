L'omaggio a Papa Benedetto XVI

Da stamane migliaia di fedeli in fila per rendere omaggio per Papa Benedetto XVI: prima i Cardinali e il Presidente Sergio Mattarella, poi giovani e famiglie.

Il primo ad entrare, alle 8.50, in una Basilica vaticana chiusa ancora al pubblico e con le luci a bassa tensione, è stato il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. Insieme a lui la figlia Laura. Si sono fermati per qualche istante sul lato destro, a mani giunte, a pregare e rendere omaggio al Papa emerito Benedetto XVI, la cui salma da oggi fino al 4 gennaio è esposta per la venerazione dei fedeli all'Altare della Confessione, esattamente come avvenuto al momento delle esequie di Giovanni Paolo II. Ed è proprio nella tomba nelle Grotte Vaticane in cui era precedentemente sepolto Wojtyla che sarà seppellito Ratzinger, come ha confermato oggi il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni.

Subito dopo Mattarella, questa mattina a San Pietro sono arrivati il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Il segno della croce, un breve inginocchiamento, poi anche loro si sono sistemati su una delle quattro panche laterali. Dall’altro lato c’erano il cardinale Michael Harvey, arciprete di San Paolo fuori le Mura, e alcune suore intente a recitare il Rosario sottovoce. Il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro, era in mezzo a salutare i presenti. Il porporato, questa mattina, ha presieduto il rito, durato dalle 7.15 alle 7.40, dopo la traslazione della salma del Papa emerito dal Mater Ecclesiae, il monastero avvolto nel verde dei Giardini Vaticani che Joseph Ratzinger aveva scelto come sua dimora dopo la rinuncia al pontificato del 2013.

