Prociv: linee guida per comitati

La giunta regionale, su proposta dell'assessore al Territorio e Protezione civile, ha approvato le linee guida per la costituzione dei Comitati di coordinamento del volontariato e il funzionamento del Comitato regionale del volontariato di Protezione civile.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore al Territorio e Protezione civile, ha approvato le linee guida per la costituzione dei Comitati di coordinamento del volontariato e il funzionamento del Comitato regionale del volontariato di Protezione civile. Una misura che va di pari passo con l'approvazione del nuovo regolamento di Protezione civile, in linea con la legge regionale 27/2021. La delibera attua le previsioni della recente modifica dell'articolo 23 della normativa regionale, avvenuta con la legge di stabilità 2023 - 2025, che prevede che la Giunta regionale disciplini i termini per la costituzione dei Comitati di coordinamento del volontariato (Ccv) di protezione civile. Il provvedimento stabilisce composizione e funzionamento dei Ccv e dei relativi Consigli Direttivi; le modalità di surroga dei componenti dei Consigli Direttivi o le attività che possono essere assegnate ai Ccv dalle rispettive Province e che saranno oggetto di specifici accordi, sulla base delle indicazioni regionali. L'obiettivo della misura è semplificare le procedure per accelerare la definizione della nuova disciplina dei Ccv per lo svolgimento dei relativi compiti di coordinamento, in supporto agli enti di area vasta e alle altre componenti del Sistema regionale di Protezione civile. Un passaggio importante che permetterà di valorizzare ancora di più il comparto del volontariato lombardo. L'atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale (Burl) e sul sito web istituzionale di Regione Lombardia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!