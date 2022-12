Natale: le celebrazioni dell'Arcivescovo

Natale 2022: le celebrazioni dell'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. Gli appuntamenti della Vigilia e del 25 dicembre.

Sabato 24 dicembre, in Duomo, l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, presiederà la celebrazione eucaristica della Notte di Natale: la Veglia avrà inizio alle 23.30, seguita alle 24 dalla Messa. Domenica 25, alle 8.30 l’Arcivescovo celebrerà la Messa per i detenuti e il personale di polizia penitenziaria nella Casa circondariale di San Vittore a Milano. Alle 11 presiederà in Duomo il Pontificale di Natale. Terminata la celebrazione, parteciperà al pranzo di Natale organizzato dall’Opera Cardinal Ferrari con la presenza di persone in situazione di marginalità, sostenute dalla onlus. Infine, alle 16.30, ancora in Duomo, Monsignor Delpini celebrerà i Secondi Vesperi Pontificali di Natale. La Messa di mezzanotte sarà trasmessa in diretta su Telenova (canale 18 del digitale terrestre), sul portale chiesadimilano.it, sul canale You Tube della Diocesi e su Radio Marconi. Il Pontificale delle 11 del giorno di Natale sarà visibile su Telenova, sul portale e sul canale YouTube della Diocesi.

