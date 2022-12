Dopo anni di assenza torna al liceo di Arconate il giornalino scolastico. 'Non LAE sentito?', il titolo con il quale uscirà sul sito dell’istituto omnicomprensivo.

Dopo anni di assenza torna al liceo di Arconate il giornalino scolastico. 'Non LAE sentito?', il titolo con il quale uscirà sul sito dell’istituto omnicomprensivo, a legare lo spirito divulgativo con il quale viene pubblicato, insieme alla matrice grazie alla quale può venir pubblicato: il LAE, liceo di Arconate e d’Europa. L’iniziativa torna nel liceo dopo che per alcuni anni era mancato e ha già visto la pubblicazione del numero zero. Il progetto, ad ogni modo, è soltanto agli albori, e l’idea di ragazzi e professori è quella di investire tempo e risorse nell’idea, sviluppando un banner e una grafica ad hoc, al quale sarà poi dedicata un’intera sezione del sito web dell’istituto. Politica, scuola, novità, ma anche cucina e arte, sono questi solo alcuni dei temi già trattati dalla nuova redazione studentesca. L’iniziativa, che ha già portato grande soddisfazione tra i docenti e il dirigente scolastico, è stata resa possibile grazie all’interesse dei giovani e al coordinamento dei professori Raffaldi, Di Marco, Palumbo, Tizzoni e Martini.

