Si potenzia il centro polifunzionale

Luogo di intrattenimento e svago per le persone con i capelli bianchi, fonte di nuova socialità, quartier generale di alloggi protetti e residenzialità per la terza età. Il centro polifunzionale "Il Melograno" costituisce da anni una delle eccellenze del Comune di Cornaredo.

Luogo di intrattenimento e svago per le persone con i capelli bianchi, fonte di nuova socialità, quartier generale di alloggi protetti e residenzialità per la terza età. Il centro polifunzionale "Il Melograno" costituisce da anni una delle eccellenze del Comune di Cornaredo. Sia per la sua struttura sia per i corsi e i laboratori che vi si promuovono a beneficio di persone in età senile. Adesso la giunta retta dal sindaco Yuri Santagostino ha deciso di sottoporlo a un'iniezione di potenziamento nell'ambito delle opportunità messe a disposizione dal PNRR e dal progetto "Come In" varato dalla Città Metropolitana di Milano. L'importo dei lavori stabilito dalla giunta ammonta a circa 373 mila euro. La struttura comprende nove alloggi protetti per un totale di sedici posti letto, tre abitazioni di residenzialità leggera con sei posti letto per le persone che abbiano compiuto i sessant'anni di età e siano in situazione di necessità e un "Case Management" nato, nella filosofia del comune, con lo scopo di "Garantire un servizio di orientamento per l'accesso facilitato di persone anziane ai servizi socio-sanitari".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!