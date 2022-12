Magenta: il grazie ai Nonni Vigili di Auser

Si è svolta questa mattina in Casa Giacobbe a Magenta una cerimonia per ringraziare e omaggiare i Nonni Vigili di Auser per il servizio che quotidianamente svolgono a favore della Città e in particolare modo per i bambini e le famiglie.

‘Abbiamo fortemente voluto questo momento accogliendo lo stimolo del presidente dell'Associazione Auser Nicola Branca- spiega il Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza Enzo Tenti -perché l’attività svolta dalle nonne e dai nonni vigili è encomiabile; il loro è un grande supporto alla nostra Polizia Locale in tanti eventi ed occasioni, ma soprattutto fuori dalle nostre scuole a tutela dei bambini. La loro è una rassicurante presenza per i genitori: i nonni vigili sono un po' gli angeli custodi delle centinaia di bambini che frequentano le nostre scuole. Il servizio scuole dei nonni vigili è una attività impegnativa, quotidiana, svolta due volte al giorno con qualsiasi condizione climatica, con passione e dedizione. Un momento come quello di oggi è simbolico e non ripagherà mai del grande impegno dei nonni vigili ma è occasione per dire grazie a chi è in servizio attualmente, a chi lo è stato e anche un ricordo di chi non c'è più'.

Presenti in Casa Giacobbe una trentina di nonni vigili del presente e del passato accolti, oltre che dal Vicesindaco, dagli Assessori Mariarosa Cuciniello e Giampiero Chiodini e dal Comandante della Polizia Locale Angelo Sallemi.

