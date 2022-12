Pignatiello - Regione: un comitato

Si organizzano alcuni cittadini per sostenere la candidature del sindaco di Castano Primo per le regionali: "Abbiamo voluto creare anche un Comitato apposito e specifico, per dare ulteriore forza alla proposta".

Una raccolta firme e, di pari passo, anche un apposito e specifico Comitato. Perché mai come in questo momento e finalmente (speriamo di poterlo davvero dire tra qualche giorno) il nostro territorio ha bisogno di un suo rappresentante anche a livelli superiori. E’ tempo, insomma, che qualcuno che qui, per intenderci l’area dell’Alto Milanese, ha amministrato e sta amministrando con impegno, passione, dedizione e attenzione vera e concreta a quelle che sono le singole situazioni e i differenti problemi con i quali quotidianamente ci troviamo a doverci confrontare abbia modo di poter continuare a dare il suo importante contributo appunto pure in ulteriori sedi istituzionali. Il Consiglio Regionale della Lombardia allora: ecco a cosa ci riferiamo. Ed ecco il motivo per cui da semplici e normali cittadini di Castano e del Castanese abbiamo deciso qualche settimana fa di mettere “nero su bianco” una petizione/raccolta firme (vai su https://www.change.org/p/portiamo-il-sindaco-in-regione) per indicare il Sindaco di Castano Primo Giuseppe Pignatiello affinché venga candidato alle prossime elezioni regionali che si svolgeranno nel mese di febbraio 2023. Siamo partiti da qui e, in pochi giorni, diverse sono state le persone che hanno dato il loro supporto e diversi sono coloro che, di ora in ora, si stanno collegando alla piattaforma per mettere la firma o che ci stanno contattando per avere maggiori informazioni e chiederci come fare a sostenere questa candidatura. Ma non ci siamo fermati qui. No! Contemporaneamente, infatti, abbiamo voluto creare anche un Comitato apposito e specifico, per dare ulteriore forza alla proposta e far sentire ancora di più la nostra voce e quella della gente che ci sta affiancando. Un Comitato, dunque, che avrà lo scopo di proseguire la raccolta direttamente di persona o come si dice “a mano”, promuovendo incontri, iniziative e appuntamenti su tutto il territorio, al fine di avere fondamentali momenti di confronto con la cittadinanza. Proprio in queste occasioni, infatti, si andrà avanti con la petizione, però allo stesso tempo si affronteranno tematiche e questioni che riguardano la nostra zona e che necessitano di analisi e riflessioni serie e mirate. Poi si parlerà con i singoli cittadini e con la collettività, ascoltando le loro opinioni, le loro richieste e le loro esigenze. E ci saremo noi del Comitato, più chiunque vorrà unirsi, e il Sindaco Giuseppe Pignatiello, che auspichiamo possa davvero essere tra i nomi candidati al Consiglio Regionale della Lombardia. Una figura che, lo ripetiamo, finalmente rappresenterebbe davvero l’Alto Milanese.

