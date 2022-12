La tradizione del Mercatino

La tradizione che è tornata puntuale. Perché non è dicembre senza l’immancabile appuntamento con il Mercatino di Bienate.

La tradizione che è tornata puntuale. Perché non è dicembre senza l’immancabile appuntamento con il Mercatino di Bienate. E, allora, per tutta la giornata di domenica scorsa (11 dicembre) ecco in centro paese bancarelle, stnad e tanti momenti di animazione per piccoli e grandi. Una lunga storia, alla fine, per un evento che quest’anno è giunto alla sua 30^ edizione. “Una manifestazione partita dai commercianti - spiega Malombra Scampini, presidente della Pro Loco Bienate-Magnago - Successivamente come Pro Loco abbiamo deciso di proseguire questo importante momento, riproponendolo ogni periodo invernale. Per noi è un’iniziativa dal grande significato, in quanto è stato all’inizio il desiderio di dare vita alle nostre comunità che si stavano avviando un po’ alla volta, purtroppo, a diventare realtà ‘dormitorio, dove le persone rientravano solo per dormire, mentre andavano a lavorare altrove. Questo evento, quindi, è stato e continua ad essere una bella occasione di coinvolgimento, aggregazione e incontro tra la gente. Certo, non neghiamo come dietro ci sia un grosso lavoro, però lo facciamo con tanta passione e impegno, proprio con lo scopo principale di tenere vivo il paese”.

MERCATINO: 30 EDIZIONI DI TRADIZIONE E STORIA



