Questionario per la popolazione anziana

Come si vive a Nerviano? Di quali realtà o risorse sentite la mancanza? L'Amministrazione comunale ha deciso di capire cosa serva alla popolazione anziana del paese sentendola direttamente attraverso un questionario. "Negli ultimi anni - spiega il Comune - la nostra società è stata attraversata da grandi cambiamenti che hanno inevitabilmente avuto delle ripercussioni su ogni fascia d'età, in riferimento alle persone anziane, ovvero dai 65 anni, si assiste spesso a due fenomeni opposti, da una parte la tendenza all'isolamento, dovuto a molteplici fattori, d'altra parte è cambiata la percezione che la società ha della cosiddetta persona anziana". Considerazioni che hanno indotto la giunta del sindaco Daniela Colombo a elaborare un questionario per poter valutare "se i servizi offerti siano effettivamente rispondenti alle necessità e se siano conosciuti dalle persone". Il questionario, che resterà in forma anonima, è disponibile sul sito del Comune.

