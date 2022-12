Dopo tanta attesa, ora la conferma ufficiale: la Lombardia torna al voto il 12 e 13 febbraio. Fontana (?), Moratti e Majorino i candidati al momento, ma c'è tempo fino a Natale per le liste.

Contrariamente a quanto è avvenuto negli ultimi anni in quasi tutte le tornate elettorali, i cittadini stavolta potranno andare ai seggi in due giorni, ampliando quindi le possibilità di esercitare il diritto di voto.

Con la fissazione della data, naturalmente, parte l’iter per la presentazione dei simboli e delle liste dei candidati e subiscono un’accelerazione anche le manovre per la scelta dei candidati governatori dei vari schieramenti in campo.

Le liste vanno presentate entro trenta giorni dalle elezioni e quindi, considerando che ormai il Natale è alle porte, i tempi si sono fatti ristrettissimi.

In Lombardia al momento sono pronti a scendere in campo il governatore uscente Attilio Fontana per il centrodestra unito. L’ex vicepresidente Letizia Moratti, invece, ha abbandonato la giunta regionale e ha deciso di correre con il sostegno di alcune liste civiche oltre alla sua. Il centrosinistra proprio in queste ore sta cercando di definire un’intesa tra Pd e M5S a sostegno della candidatura dell’eurodeputato dem Pierfrancesco Majorino.

