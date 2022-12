Pronti via al Natale!

Mercatino, musica, animazione e tante occasioni per piccoli e grandi. La magia e l'atmosfera del Natale, come si dice hanno letteralmente invaso il centro di Vanzaghello.

Mercatino, musica, animazione e tante occasioni per piccoli e grandi. La magia e l'atmosfera del Natale, come si dice hanno letteralmente invaso il centro di Vanzaghello grazie alla Pro Loco con l'Amministrazione comunale. Una Festa dell'Immacolata, insomma, che ha saputo conquistare e coinvolgere proprio tutti, regalando momenti per ritrovarsi, stare insieme e vivere a pieno il periodo più particolare dell'anno. Tra divertimento, emozioni e, ovviamente, l'accensione dell'albero e Babbo Natale, alla fine, per l'intera giornata dell'8 dicembre non c'è stato un attimo di pausa.

