Luci, colori e tante emozioni per vivere a pieno il periodo più magico e speciale dell’anno. Ma se per dare il via a queste festività arrivassero i supereroi...

Luci, colori e tante emozioni per vivere a pieno il periodo più magico e speciale dell’anno. Ma se per dare il via a queste festività arrivassero nientemeno che dei supereroi. Detto… fatto! Già, perché proprio loro sono stati tra i protagonisti dell’8 dicembre a Castano. Prima all’auditorium Paccagnini, per il set fotogrfico promosso da 'Sfumature Castanesi', poi assieme a bambini e famiglie alla camminata del Comitato Genitori e, infine, in piazza Mazzini, insomma, Batman, Spider-Man, Wolverine e molti altri ancora, come si dice, hanno acceso il 'Natale Castanese'. "Sono giornate veramente particolari, durante le quali possimo regalare sorrisi e momenti unici - raccontano alcuni dei supereroi - Occasioni che fanno bene al cuore. Vedere i piccoli felici è la gratificazione più grande che possa esserci". (Foto Gianni Mazzenga)

SI ACCENDE IL NATALE CON I SUPEREROI



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!