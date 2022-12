Raccolta rifiuti: "Necessario un efficientamento"

Migliorare le performance di raccolta differenziata, diminuire la produzione di rifiuti, garantire ai propri utenti una tariffa commisurata ai rifiuti prodotti.

Migliorare le performance di raccolta differenziata, diminuire la produzione di rifiuti, garantire ai propri utenti una tariffa commisurata ai rifiuti prodotti. Prevenzione e gestione dei rifiuti sono, infatti, fortemente interconnesse e l’una non può prescindere dall’altra. L’Amministrazione comunale di Magnago e Bienate è rivolta a sensibilizzare i cittadini nel seguire le regole di una buona raccolta differenziata e in un’ottica di attenzione e rispetto nei confronti delle regole ha avviato il monitoraggio dell’esatto conferimento di rifiuti alla piattaforma ecologica di Via Picasso. Per questo motivo nelle scorse settimane è stata distribuita un'informativa ai cittadini sulle modalità di accesso alla piattaforma.

