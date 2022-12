Polizia locale e altre Forze dell'ordine: servizi congiunti

È stato un fine settimana segnato dal rafforzamento dei servizi di controllo notturno del territorio e dalla collaborazione con le altre Forze dell’ordine per il comando della Polizia locale di Legnano.

È stato un fine settimana segnato dal rafforzamento dei servizi di controllo notturno del territorio e dalla collaborazione con le altre Forze dell’ordine per il comando della Polizia locale di Legnano. In particolare, venerdì 2 dicembre, la Polizia locale ha lavorato in sinergia con la Polizia di Stato per servizi di polizia stradale e amministrativa, mentre sabato 3 dicembre i servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana sono stati svolti con il personale del nucleo di Polizia giudiziaria del comando della Polizia locale di Busto Arsizio, in forza della convenzione che vige tra i due comandi. Relativamente all’attività di venerdì il servizio di polizia stradale ha visto il controllo di 150 veicoli e dei rispettivi conducenti e ha portato a rilevare 62 violazioni al codice della strada, fra le quali 14 per mancato uso delle cinture di sicurezza, due per veicoli inquinanti e diverse soste insidiose. Quanto al servizio di polizia amministrativa, sei sono stati i locali controllati. In nessuno di questi sono state rilevate situazioni di illegalità, ma sono state riscontrate situazioni di consumo di bevande alcooliche all’esterno dei locali con assembramenti di persone che saranno vagliate per decidere se adottare provvedimenti. Quanto all’attività di sabato, un controllo in corso Italia ha permesso di individuare due persone di nazionalità tunisina, una delle quali già nota all’ufficio. Alla perquisizione l’altra persona è stata trovata in possesso di 30 grammi di hashish. Entrambi sono stati accompagnati in ufficio per gli accertamenti e denunciati per violazione delle norme sull'immigrazione e per spaccio di sostanze stupefacenti. "La sicurezza urbana è un tema complesso che esige di essere affrontato unendo forze e competenze - sottolinea Anna Pavan, assessore al Benessere e Sicurezza sociale - da qui nasce la collaborazione assidua che la nostra Polizia locale intrattiene con le altre forze dell’ordine. E questo rappresenta un valore aggiunto di rilievo per quell’esigenza di presidio costante, anche a livello preventivo, e di azioni sempre più efficaci che ha il nostro territorio".

