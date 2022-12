TRUL XMAS - 13^ edizione

Cinema Teatro Nuovo, in collaborazione con Ariel Junior - associazione culturale Ariel, propone uno spettacolo per bambini messo in scena dai vivaci ragazzi di Ariel.

Ed anche questo anno siamo arrivati al Natale! Un Natale davvero particolare, dove è impossibile ignorare la sofferenza di tanti e le difficoltà di ognuno. Eppure, la festività del Natale arriva a ricordarci che vivendo con fede i migliori valori dell'uomo, condividendone la bellezza con i nostri cari e con le persone attorno a noi, più vicine o più lontane, la luce può tornare anche nei momenti più bui.

Cinema Teatro Nuovo, in collaborazione con Ariel Junior - associazione culturale Ariel, da qualche anno propone, attorno alla data più importante dell'Avvento ambrosiano, uno spettacolo per bambini messo in scena dai vivaci ragazzi di Ariel.

Un momento per stare insieme, vicini ai nostri piccoli, per divertirsi con le gag ed i mascheramenti che tanto fanno divertire i bambini e... non dispiacciono nemmeno ai loro accompagnatori adulti !

La proposta è divenuta presto un "classico" per l'affezionato pubblico della Sala di Comunità magentina - siamo infatti alla tredicesima edizione - ed anche quest'anno la Sala propone due date: sabato 10 e domenica 11 dicembre, entrambi alle ore 16.

Il costo del biglietto è unico ed invariato: 5 euro per tutti. Consigliato l'acquisto in prevendita : al botteghino del cinema durante gli orari degli spettacoli oppure online, senza commissioni aggiuntive, dal sito teatronuovo.com

ORARI SPETTACOLI:

• sabato: 16.00

• domenica: 16.00

Ingresso € 5,00 per tutti

CinemateatroNuovo - Sala della Comunità - ACEC Milano

www.teatronuovo.com

FB CinemateatroNuovo - TW cinemateatronuovo

via San Martino 19, Magenta

tel 0297291337

Info e biglietti (senza commissioni): www.teatronuovo.com

