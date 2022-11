Tarcisio Ceriani è Cavaliere

Onorificenze dell'Ordine 'Al merito della Repubblica Italiana', conferite dal Presidente Mattarella: insignito del titolo di Cavaliere il magentino Tarcisio Ceriani.

Il sindaco Luca Del Gobbo ha partecipato, su invito del Prefetto e presso la Sala Puccini del Conservatorio 'G. Verdi' di Milano, alla cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine 'Al merito della Repubblica Italiana', conferite dal Presidente Mattarella con decreto del 2 giugno 2022. Insignito del titolo di Cavaliere il magentino Tarcisio Ceriani. Si ricorda che per essere insigniti di questa onorificenza, occorre aver acquisito benemerenze verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, ecc... "Sono particolarmente onorato che un altro magentino abbia ottenuto questa che è una delle onorificenze più alte conferite ai cittadini che si siano distinti e si siano resi esempio per gli altri; il Cav. Ceriani rappresenta il cuore e l'anima del Centro Missionario Magentino che ha contribuito a fondare e che ha da poco festeggiato i suoi primi 50 anni di attività. Una vita esemplare, un grande impegno portato avanti con tanti volontari per la realizzazione di progetti concreti, in particolare in Uganda a Gulu. Tarcisio, insieme al Centro Missionario Magentino, ha portato nel mondo il calore e l'affetto dei Magentini mettendosi al servizio del prossimo e con essi la testimonianza dei valori della solidarietà e della generosità che i Magentini sentono vivi. Un esempio anche per i giovani, di come si possano far fruttare i propri talenti al servizio della propria Comunità e di quelle realtà nel mondo che vivono in povertà", è il commento del sindaco Del Gobbo.

