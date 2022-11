Il 30 novembre verrà celebrata la Giornata mondiale contro la pena di morte. Il Comune di Magnago da anni ha aderito alla proposta della Comunità di Sant’Egidio 'Magnago città per la vita'.

Il 30 novembre verrà celebrata la Giornata mondiale contro la pena di morte. Il Comune di Magnago da anni ha aderito alla proposta della Comunità di Sant’Egidio 'Magnago città per la vita' e in tale occasione la torretta del palazzo municipale si colorerà di rosso, così come accadrà ai monumenti in molte altre città.

