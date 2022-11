'Operazione Smart': 3278 veicoli controllati

Sono 3.278 i veicoli controllati, 959 i verbali per violazione delle norme del codice della strada, 39 fermi e sequestri, 27 i conducenti positivi all'alcol test, 1 soggetto positivo al drug test e 36 le patenti ritirate. Questi i risultati dell'ultima operazione Smart (Servizio monitoraggio aree a rischio del territorio).

Sono 3.278 i veicoli controllati, 959 i verbali per violazione delle norme del codice della strada, 39 fermi e sequestri, 27 i conducenti positivi all'alcol test, 1 soggetto positivo al drug test e 36 le patenti ritirate. Questi i risultati dell'ultima operazione Smart (Servizio monitoraggio aree a rischio del territorio) organizzata lo scorso weekend da Regione Lombardia in collaborazione con le Polizie locali e Prefettura, Carabinieri e Polizia di Stato e coordinata dall'assessore regionale alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione, Romano La Russa. Sabato notte sono stati impegnati 412 operatori, interessati 62 Comuni nel milanese (alcuni anche nel pavese), guidati dai Comandi di Cinisello Balsamo, Cormano, Corsico, Gessate, Legnano, Magenta, Milano, Paderno Dugnano, Pieve Emanuele, Rozzano, San Donato Milanese, Sesto San Giovanni e Trezzano Sul Naviglio. ASSESSORE LA RUSSA: FONDAMENTALE ATTIVITÀ PREVENTIVA - "L'operazione Smart, che quest'anno abbiamo condotto in ben 62 Comuni tra Milano e hinterland, rappresenta un segnale importante della presenza della Polizia Locale sulle strade negli orari serali e notturni, quelli più problematici dal punto di vista della sicurezza" ha sottolineato l'assessore regionale Romano La Russa." "Da Magenta a Trezzano, passando per Sesto san Giovanni e fino a Milano - ha proseguito - la presenza degli agenti è certamente servita anche da deterrente. Agli agenti delle municipali e ai rappresentanti delle forze dell'ordine va il mio ringraziamento per l'ottimo lavoro svolto. Sono professionisti che quotidianamente prestano servizio sulle strade, con tutti i rischi connessi, e che questa notte hanno aderito all'operazione Smart con grande professionalità".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!