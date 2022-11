Under 16: promozione skipass e scuola sci

"Regione Lombardia crede fermamente nell'alto valore attrattivo e turistico della montagna. La promozione delle nostre piste da sci passa anche attraverso misure volte a sostenere un comparto che, dopo la crisi da pandemia, ora deve affrontare enormi spese con il caro energia".

"Regione Lombardia crede fermamente nell'alto valore attrattivo e turistico della montagna. La promozione delle nostre piste da sci passa anche attraverso misure volte a sostenere un comparto che, dopo la crisi da pandemia, ora deve affrontare enormi spese con il caro energia". Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda commenta l'iniziativa Regione Lombardia-Anef Ski Lombardia per lo skipass e le lezioni di sci per under 16 scontato a 5 euro. "I nostri giovani, grazie a prezzi convenienti, potranno godere delle bellezze delle montagne - ha continuato l'assessore - diventando dei veri e propri 'promoter' dello sci in Lombardia". "La Lombardia - ha concluso Magoni - vanta un tesoro inestimabile composto da 112 valli, 27 comprensori sciistici, 476 piste di discesa, 324 km per il fondo, 14 snowpark e 6.700 km di sentieri segnalati".

