"Cercasi locale/capannone". L'appello è della pro loco Vanzaghello, in cerca appunto di uno spazio per da gennaio a meta marzo per la costruzione dei carri di carnevale.

"Cercasi locale/capannone". L'appello è della pro loco Vanzaghello, in cerca appunto di uno spazio per due mesi (da gennaio a meta marzo) per la costruzione dei carri di carnevale. "Ci servirebbe uno spazio anche condiviso con altre associazioni o aziende di 250/300 mq . Altezza del locale/capanone almeno 3,5 m. Lavoriamo dopo cena, di sera con nostra illuminazione - scrivono - Siamo disposti a riconoscere un rimborso spese. Siamo regolarmente costituiti, dotati di Partita Iva e codice fiscale. Siamo esperti in sicurezza sul lavoro, regolarmente formati secondo quanto prescritto dall’ASR del 21/12/2011. Siamo assicurati per responsabilità civile verso terzi, incendio ecc... Forniamo nomi e cognomi di chi avrà accesso nell’edificio in quel periodo sotto la nostra responsabilità. Redigiamo un contratto di manleva per scaricare di qualsiasi responsabilità chi ci ospita. Non ci serve ne corrente ne energia: abbiamo nostri generatori. Se pensate di poterci aiutare o conoscete qualcuno che lo possa fare, scriveteci o mandateci una mail a proloco [dot] vanzaghello [at] libero [dot] it".

