Volontari civici e controllo di vicinato

Volontari civici e controllo del vicinato: un'assemblea pubblica a Vanzaghello. L'appuntamento è il 17 novembre, alle 21, in sala consiliare. Un momento per confrontarsi, capire e analizzare queste iniziative.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!