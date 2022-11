La scrittrice Clara Sánchez a Busto

Un altro grande nome della letteratura sceglie Busto e la sua biblioteca per incontrare i lettori: domenica 20 novembre alle 11 la sala Monaco della biblioteca comunale 'G. B. Roggia' ospiterà la notissima scrittrice spagnola Clara Sánchez che presenterà il suo nuovo libro 'I peccati di Marisa Salas'.

Un altro grande nome della letteratura sceglie Busto e la sua biblioteca per incontrare i lettori: domenica 20 novembre alle 11 la sala Monaco della biblioteca comunale 'G. B. Roggia' ospiterà la notissima scrittrice spagnola Clara Sánchez che presenterà il suo nuovo libro 'I peccati di Marisa Salas'. Clara Sánchez è l’unica scrittrice ad aver vinto con i suoi romanzi i tre più importanti premi letterari spagnoli: il premio Alfaguara con 'La meraviglia degli anni imperfetti', il premio Nadal con 'Il profumo delle foglie di limone', bestseller che ha venduto un milione di copie, in cima alle classifiche di vendita per anni, e il premio Planeta con 'Le cose che sai di me'. In Italia sono tutti pubblicati da Garzanti. Il romanzo, come riporta una recentissima intervista alla scrittrice pubblicata su Io Donna, è incentrato sul tema della vendetta, di cui Sanchez dice: “Non è vero che è un piatto che va servito freddo, la realtà è che la vita è breve e quando arriva la possibilità di vendicarci niente è più com’era prima, il momento è passato e quel desiderio smette di avere senso. La vendetta è frustrante”. L'incontro è organizzato in collaborazione con la libreria Ubik e l'ingresso è libero.

