Futura Volley: secondo big match

Sarà una domenica di fuoco per la Futura Volley che si prepara ad affrontare il secondo big match nelle prime tre giornate di campionato. Ancora lontane dalle mura casalinghe le cocche sono, infatti, attese al PalaGeorge di Montichiari dalla corazzata della Millenium Brescia, scorso anno semifinalista playoff per la promozione nella massima serie. Balboni e compagne, dopo aver superato brillantemente le difficoltà dell’esordio, in trasferta prima e casalingo poi, hanno lavorato duramente un’altra settimana in palestra agli ordini di coach Amadio, per affinare l’intesa e migliorare nelle fasi in cui hanno peccato di lucidità e precisione nella gara con Montale, errori da non ripetere nel crash test contro una delle prime della classe. Le leonesse di Brescia, squadra solida, concreta e dalle tante individualità, guidata dall’esperto condottiero Beltrami, confermato in cabina di comando, dopo l’esordio casalingo da sogno con la vittoria per 3-0 su Trento, hanno subito una battuta d’arresto nella prima trasferta stagionale, arrendendosi al tie break contro l’ostica Sassuolo. Le giallo-nere sono dunque pronte a dare il massimo per riscattare subito la sconfitta e farlo davanti al pubblico di casa sarà motivo in più per una sfida che si preannuncia infuocata. Non servono presentazioni ulteriori ad un team, costruito fin dall’estate con ben chiari e rinnovati obiettivi di vittoria, fatto di nomi che vanno dalla top scorer della passata stagione Obossa (vera e propria arma letale con 568 punti nella passata regular season, nonché spina nel fianco delle biancorosse nella sfida playoff in maglia Talmassons), passando per Boldini regista lo scorso anno a Monza in A1, alle bande Pamio e Cvetinc, quest’ultima già a quota 38 punti in due gare, arrivando al libero Scognamillo, alla sua quarta stagione consecutiva nella serie cadetta. Le cocche di Amadio, regolarmente al gran completo, dalla parte opposta della rete sono pronte a dare il 110% per invertire gli sfavori dei precedenti, imporre il loro gioco e proseguire così la loro corsa a pieno ritmo e punteggio. Fischio d’inizio dell’incontro fissato per le 17 di domenica 6 novembre al PalaGeorge di Montichiari, tagliandi disponibili online sul sito https://www.diyticket.it. Per chi non sarà presente, sarà possibile vedere l’incontro in diretta streaming in chiaro sul canale Youtube “Volleyball World Italia” ed in simulcast su VolleyBall World TV.

