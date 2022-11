Magenta: Festival Jazz ai blocchi di partenza

L’edizione numero 24 del Festival Jazz di Magenta si aprirà il 5 novembre in Villa Naj Oleari e si annunciano settimane importanti dal punto di vista culturale e musicale, anche grazie all’arrivo di molti interessati da tutti i Comuni.

L’edizione numero 24 del Festival Jazz di Magenta si aprirà il 5 novembre in Villa Naj Oleari, questo sabato, e si annunciano settimane importanti dal punto di vista culturali e musicali in città anche grazie all’arrivo di molti interessati da tutti i Comuni.

Grande novità è la collaborazione con Totem, una novità assoluta, vedasi il debutto nella stupenda location di Villa Naj Oleari del 5 novembre con il ‘Canova Trio’ (prima formazione jazzistica a maggioranza femminile). altro appuntamento su cui gli organizzatori puntano molto è quello del 12 nella cornice del lirico con Paolo Favini Quartet e il tributo a Gerry Mulligan. si prosegue il 19 con i Double Sided Octet di Rudi Manzoli e gran finale il 26 novembre con il concerto della Maxentia Big Band, dove s’incontreranno la musica argentina con quella brasiliana (“choro y tango“).

Eugenia Canale, direttore artistico, ha evidenziato il senso e la peculiarità del Magenta Jazz Festival: “Una proposta particolarmente varia quella di quest'anno. Forse per la prima volta non riusciamo a individuare un filo conduttore, ma la vedo come una cosa positiva perché mette in risalto le varie facce che ormai può avere questo genere, che è arrivato davvero a contaminarsi In senso buono con tantissimi altri”.

