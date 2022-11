Il 4 novembre a Marcallo

Nel pomeriggio di sabato 5 novembre, Marcallo con Casone onorerà il ricordo di questo importante avvenimento con una cerimonia di commemorazione e onore ai Caduti.

Marcallo con Casone, fedele come sempre alle sue più nobili tradizioni, anche quest'anno celebra l’anniversario della Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, che quest’anno arriva alla sua 104ª edizione.

Fu istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella Prima guerra mondiale, evento bellico considerato fondamentale per il completamento del processo di unificazione del nostro Paese.

Questa ricorrenza è un momento importante della nostra storia e della nostra civiltà, l'occasione per esprimere il più alto sentimento di riconoscenza per le nostre Forze Armate che, con sacrificio e senso del dovere, si adoperano per la libertà e la pace oltre che per dedicare un pensiero a quanti si sono immolati per gli ideali di unità nazionale, di indipendenza e di democrazia.

Nel pomeriggio di sabato 5 novembre, Marcallo con Casone onorerà il ricordo di questo importante avvenimento con una cerimonia di commemorazione e onore ai Caduti. A partire dalle 14.30, al Cimitero di Casone vi sarà la commemorazione presso il monumento ai caduti, con successivo spostamento al monumento ai bersaglieri. In seguito, dalle ore 15, presso il palazzo Comunale di Marcallo, verrà composto un corteo verso il monumento ai caduti, con omaggio delle autorità presenti. Per finire, nel Cortile del Palazzo Comunale, la cittadinanza assisterà all’inaugurazione della Stele al Milite Ignoto realizzata in collaborazione con gli studenti delle Scuole di Marcallo con Casone.

Durante la manifestazione interverrà anche il Corpo Musicale San Marco, ovvero la storica banda cittadina, pronta ad accompagnare musicalmente l’evento, come di consueto.

E in caso di maltempo? Le celebrazioni saranno rimandate con lo stesso programma alla settimana successiva, ovvero a sabato 12 novembre.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!