Halloween all'Ospedale Niguarda

Oggi, come da tradizione, il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Niguarda si è vestito a tema 'Halloween' riempiendosi di piccole zucchette fatte a mano. Un appuntamento che si ripete ormai da diverso tempo, grazie alla generosità e al cuore grande delle volontarie dell'associazione 'Cuore di maglia' che ogni anno creano piccoli capolavori in lana che donano al nosocomio, in collaborazione con l'associazione Neo Niguarda.

Piccoli gesti che donano sorrisi e spiragli di normalità, fondamentali per alleggerire le interminabili giornate dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

"Buon Halloween Niguarda. E, soprattutto, grazie a chi, instancabilmente e con immutata passione, continua a mettere a disposizione la propria fantasia e creatività per questi bimbi piccolissimi. E grazie anche a chi, con professionsalità e dedizione, assicura loro le cure delle quali hanno bisogno."

