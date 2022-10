Una 'foresta' da Milano a Malpensa

FILI è uno dei più grandi progetti di rigenerazione urbana ed extraurbana in Europa. Un imponente disegno di riqualificazione, promosso da Regione Lombardia, Fnm, Ferrovienord e Trenord con un finanziamento da 210 milioni di euro, che consentirà di "ridisegnare" le stazioni e le aree adiacenti di Milano Cadorna, Milano Bovisa, Saronno e Busto Arsizio.

FILI è uno dei più grandi progetti di rigenerazione urbana ed extraurbana in Europa. Un imponente disegno di riqualificazione, promosso da Regione Lombardia, Fnm, Ferrovienord e Trenord con un finanziamento da 210 milioni di euro, che consentirà di "ridisegnare" le stazioni e le aree adiacenti di Milano Cadorna, Milano Bovisa, Saronno e Busto Arsizio. All'interno di FILI in cantiere anche la realizzazione di una pista ciclabile lunga 54 chilometri che collegherà Cadorna a Malpensa, un significativo e sostenibile cambiamento del territorio, in previsione delle future Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

