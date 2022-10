Nuovo ufficio mobile per la Polizia locale

La flotta veicoli del comando di Polizia Locale di Busto Arsizio può contare su un nuovo ufficio mobile. Si tratta di un veicolo Peugeot E- Rifter Active 136 CV.

La flotta veicoli del comando di Polizia Locale di Busto Arsizio può contare su un nuovo ufficio mobile. Si tratta di un veicolo Peugeot E- Rifter Active 136 CV, dotato di un allestimento speciale interno che lo rende un vero e proprio ufficio mobile con un piano scrittura estraibile, dotato di luce dedicata e presa per alimentazione per gli apparati elettrici. Il nuovo veicolo è stato acquistato nell’ambito di un progetto della precedente giunta che ha ottenuto un finanziamento di 96.395,55 Euro dal Ministero dell’Interno e sarà utilizzato per le attività dii prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine del progetto, continuerà ad essere impiegato per le stesse finalità e per le ulteriori attività operative della Polizia Locale. Il nuovo ufficio mobile, completamente elettrico, con autonomia di circa 300 km, risulta anche in linea con gli acquisti “green” effettuati negli ultimi due anni dal Comando Polizia Locale.

