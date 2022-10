Debutto casalingo per la Futura

Archiviata positivamente l’uscita d’esordio contro Mondovì, sfida complicata sotto moltissimi fattori, dalla trasferta, all’emozione di dover rompere il ghiaccio nella nuova stagione, alla difficoltà tecnica dell’avversario, allo sfavore dei precedenti, la Futura Volley si è subito messa alle spalle le gioie di domenica ed è tornata a lavorare duramente in palestra per tutta la settimana in vista del debutto casalingo contro l’EmilBronzo 2000 Montale.

Archiviata positivamente l’uscita d’esordio contro Mondovì, sfida complicata sotto moltissimi fattori, dalla trasferta, all’emozione di dover rompere il ghiaccio nella nuova stagione, alla difficoltà tecnica dell’avversario, allo sfavore dei precedenti, la Futura Volley si è subito messa alle spalle le gioie di domenica ed è tornata a lavorare duramente in palestra per tutta la settimana in vista del debutto casalingo contro l’EmilBronzo 2000 Montale. Per Balboni e compagne sarà infatti l’esordio ufficiale al PalaBorsani davanti a propri tifosi, chiamati a gran voce a riempiere l’arena ed essere un uomo in più in campo al fianco delle cocche. A Castellanza si presenterà una squadra, che dopo una stagione trionfale in B1 (18 vittorie su 22 gare), fa ritorno nella serie cadetta con una squadra costruita con un mix di conferme e novità. Partendo dalle prime, confermate in maglia nero-fucsia Bici, Lancellotti, Visintini, Frangipane, Fronza e l’eterna icona del volley italiano e non, Taismary Aguero, ancora nei doppi panni da Team Manager e atleta, a cui si aggiungono le new entry , Mammini, Bozzoli, Bonato, Angelini, Mescoli, Zojzi, Rossi e Montagnani. La squadra affidata al confermato coach Andrea Ghibaudi, sbarcherà a Busto forte di una prima giornata convincente, in cui avanti 2-0 si è dovuta poi arrendere solamente al tie break nel derby con Sassuolo, al termine di una gara spettacolare in cui ha saputo portare ben due giocatrici in doppia cifra a quota 19 punti. Dalla parte opposta della rete, le cocche, ancora al gran completo, vogliono confermarsi e centrare il secondo successo consecutivo, mettendosi così in saccoccia altri 3 punti importanti. Il fischio d’inizio della gara è fissato per le ore 17.00 di Domenica 30 al PalaBorsani di Castellanza, l’acquisto dei biglietti sarà possibile, come di consueto, sul sito www.ticketmaster.it o in alterativa il giorno della gara direttamente alle casse del palasport a partire dalle 15.30. Il match, inoltre sarà visibile in diretta streaming in chiaro sul canale Youtube “Volleyball World Italia” ed in contemporanea su VolleyBall World TV.

